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Пережила дві світові війни. Під Харковом окупанти вдарили по 112-річній школі

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Харківська область, Неділя 01 травня 2022 13:56
Пережила дві світові війни. Під Харковом окупанти вдарили по 112-річній школі Фото: під Харковом окупанти вдарили по 112-річній школі (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 1 травня російські окупанти обстріляли два села у Харківській області. Внаслідок атаки пошкоджено 112-річну школу, сільгосппідприємство та житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генпрокурора.

"Вранці 1 травня російські військові обстріляли села Уди та Баранівка у Богодухівському районі. Внаслідок обстрілу у с. Уди пошкоджено два житлових будинки та навчальний заклад. У селі Баранівка руйнувань зазнали господарські приміщення фермерського господарства", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що правоохоронці вже відкрили кримінальну справу за цим фактом.

При цьому, як розповів "Суспільному" голова Золочівської громади Віктор Коваленко, обстріл прикордонних із Росією сіл розпочався з 4:00 й триває зараз.

"В Удах два прямих влучення у двоповерхову школу. Горить. Їй 112 років, пережила обидві світові війни. Поряд їдальня та декілька будинків теж знищені", - сказав він.

Фото: під Харковом окупанти вдарили по 112-річній школі (t.me/prokuratura_kharkiv)

Нагадаємо, російські окупанти за минулу добу тричі обстріляли Харків. Ворог завдавав удари з артилерії та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Додамо, житловий масив Салтівка у Харкові зараз під масованими обстрілами російських окупантів. Тому жителів північних та східних районів міста просять не виходити з укриттів протягом дня.

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