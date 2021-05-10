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Сильні зливи і заморозки в повітрі: де буде непроста погода в Україні

Новость на русском → Понеділок 10 травня 2021 06:39
Сильні зливи і заморозки в повітрі: де буде непроста погода в Україні Колаж РБК-Україна: погода в Україні буде з заморозками і дощами
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в понеділок, 10 травня, утримається з нічними заморозками в багатьох регіонах, причому не тільки на ґрунті, але також і в повітрі. Опади прогнозуються переважно на Сході країни, і місцями очікуються сильні зливи.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків на сайті Gismeteo та Наталки Діденко в її Facebook.

Загалом в Україні переважатиме мінлива хмарність. Місцями пориви вітру сягатимуть сили 18 метрів на секунду.

Заморозки в повітрі в темний час доби будуть в Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, місцями Київській, Житомирській областях.

На ґрунті заморозки очікуються також у північних, більшості центральних, і місцями південних регіонах, також можуть дійти до Сходу України.

Як зазначає синоптик, надалі 11 і 12 травня ймовірність заморозків зменшиться і пізніше нарешті зійде нанівець.

Температура повітря 10 травня в північних і центральних областях вдень складе близько +15... +17 градусів.

У західних регіонах стовпчики термометрів в денний час покажуть близько +18... +21 градусів.

У східній частині України температура повітря вдень підніметься до + 10... +15 градусів.

У південних областях температура повітря вдень близько +14... +17 градусів.

Раніше повідомлялося, що Прикарпаття накрило травневими заметами, і цю зимову казку показали на фото.

Також ми писали про те, що перед цим синоптик Наталка Діденко розповіла, коли на зміну "мокрому" похолоданню прийде тепло до +22 градусів.

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