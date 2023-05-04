Без осадков, до +24: синоптики дали прогноз погоды на завтра

В пятницу, 5 мая, в Украине преимущественно без осадков. Небольшие дожди возможны только в северо-восточных областях и Карпатах. При этом температура поднимется до +24 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Завтра в Украине прогнозируют переменную облачность.

В северо-восточных регионах и Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Температура в западных и северных регионах ночью 4-9° тепла, днем 11-16°; на остальной территории ночью 7-12°, днем 17-22°, на юго-востоке страны до 24°.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Киевской области

В области также ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Температура ночью 4-9°, днем 11-16°. В Киеве ночью 6-8°, днем 14-16°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с

Напомним, в Киеве снова поднялся уровень воды, до критической отметки остается более метра.

Кроме того, апрель в этом году вошел в топ-10 по количеству осадков в истории Киева.

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