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Без осадков, до +24: синоптики дали прогноз погоды на завтра

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Четверг 04 мая 2023 13:44
Без осадков, до +24: синоптики дали прогноз погоды на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

В пятницу, 5 мая, в Украине преимущественно без осадков. Небольшие дожди возможны только в северо-восточных областях и Карпатах. При этом температура поднимется до +24 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине прогнозируют переменную облачность.

В северо-восточных регионах и Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Температура в западных и северных регионах ночью 4-9° тепла, днем 11-16°; на остальной территории ночью 7-12°, днем 17-22°, на юго-востоке страны до 24°.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Без осадков, до +24: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Погода в Киевской области

В области также ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Температура ночью 4-9°, днем 11-16°. В Киеве ночью 6-8°, днем 14-16°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с

Напомним, в Киеве снова поднялся уровень воды, до критической отметки остается более метра.

Кроме того, апрель в этом году вошел в топ-10 по количеству осадков в истории Киева.

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