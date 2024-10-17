Заморозки почти по всей территории Украины: прогноз погоды на завтра

По прогнозу синоптика, завтра антициклон охватит большую часть страны. Поэтому погода в Украине 18 октября будет ясная, однако прохладная.

В восточных регионах будет холоднее всего: днем +7 +9 градусов. В большинстве других областей также прохладно - +8 +11, на западе и юге - +10 +13, а на Закарпатье до +16 градусов.

Дожди возможны лишь в некоторых восточных регионах, в частности в Днепре и на Запорожье. В других областях будет доминировать сухая погода.

Погода в Киеве

В Киеве ожидается сухой, но холодный день. Ночью прогнозируется +1 +3 градуса, с возможными заморозками на окраинах. Днем температура поднимется до +9 градусов.

Когда ждать потепления в Украине

Уже с 21 октября прогнозируется значительное потепление. В Украину вернется солнечная октябрьская погода с дневными температурами от +13 до +17 градусов.