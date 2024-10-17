RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Заморозки почти по всей территории Украины: прогноз погоды на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу заморозки ожидаются почти по всей территории страны, за исключением востока и юго-востока. Там облачность от атмосферных фронтов удержит температуры выше нуля.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

По прогнозу синоптика, завтра антициклон охватит большую часть страны. Поэтому погода в Украине 18 октября будет ясная, однако прохладная. 

В восточных регионах будет холоднее всего: днем +7 +9 градусов. В большинстве других областей также прохладно - +8 +11, на западе и юге - +10 +13, а на Закарпатье до +16 градусов.

Дожди возможны лишь в некоторых восточных регионах, в частности в Днепре и на Запорожье. В других областях будет доминировать сухая погода.

Погода в Киеве

В Киеве ожидается сухой, но холодный день. Ночью прогнозируется +1 +3 градуса, с возможными заморозками на окраинах. Днем температура поднимется до +9 градусов.

Когда ждать потепления в Украине

Уже с 21 октября прогнозируется значительное потепление. В Украину вернется солнечная октябрьская погода с дневными температурами от +13 до +17 градусов.

Похолодание в Украине

16 октября на горе Поп Иван зафиксировали значительный мороз. Около 8:00 утра на вершине было облачно, с ограниченной видимостью, а температура воздуха опустилась до -6 градусов.

Именно в Карпатах первыми начались заморозки, еще в сентябре. Синоптик Наталка Диденко ранее предупреждала, что заморозки возможны по всей Украине в период с 17 по 20 октября.

Подробнее о погоде в Украине на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода на день