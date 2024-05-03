Заморозки и антициклон Sven: синоптик рассказала о погоде на завтра в Украине

"Суббота в Украине организует повсюду сухую солнечную погоду. Хотя точнее, это антициклон Sven (карта, - ред) обеспечит и солнце, и ясное небо", - рассказала она, отметив, что 4 мая осадков не предполагается.

Украину накроет антициклон Sven 4 мая (facebook.com/tala.didenko)

Кроме того, по данным синоптика, ветер будет северо-восточным и восточным, умеренным, а в южной части Украины возможны штормовые порывы до 15-20 м/с.

"4 мая на востоке и северо-востоке, вероятно, местами и в центре, кроме Винницкой области возможны заморозки", - отметила Диденко.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в комфортных пределах, +14...+19 градусов, в западных областях будет теплее всего завтра, +18...+22 градуса, в Закарпатье до +25 градусов.

"В Киеве 4 мая сухо солнечно, свеженько, +14...+16 градусов", - добавила Диденко.

Погода летом 2024 в Украине

Лето в Европе 2024, как предупреждают синоптики, будет жарче, чем обычно, поэтому не исключена засуха.

При этом, согласно прогнозу климатологов, май не отойдет от уже известной "традиции" и продолжит "парад" аномально теплого периода, который наблюдается с прошлого года и захватил уже последние 10 месяцев.

Вероятно, аномально теплая погода, в частности для зимы, связана с явлениями "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья".