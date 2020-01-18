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У Карпатах висота снігового покриву становить до майже 30 см

Новини » Надзвичайні події     18.01.2020 - 14:51
У Карпатах висота снігового покриву становить до майже 30 см
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Найменше снігу випало на сніголавиному посту Драгобрат

За даними сніголавинних станцій станом на 18 січня у Карпатах висота снігового покриву місцями становить до 26 сантиметрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook відділу гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

Зокрема, на Сл Плай висота снігового покриву становить 16-26 см.

У Карпатах висота снігового покриву становить до майже 30 см

"За даними сніголавинних станцій станом на 8:00 18 січня 2020 року на Сл Плай: температура повітря: 0,4 градуса, вітер: 4-6 м/с, ясно. Висота снігового покриву становить 16-26 см, сніг старий, щільний, добре закріплений, стабільний, спостерігаються надуви", - сказано в повідомленні.

При цьому на Сл Пожижевська температура повітря досягає - 3,6 градусів, вітер південно-західний, його швидкість 5-8 м/с, ясно.

"Висота снігового покриву становить 1-25 см, сніг старий, злежаний, добре закріплений", - повідомляє Укргідрометцентр.

Крім того, на сніголавинному посту Драгобрат температура повітря становить - 4 градуси, а висота снігового покриву - 3 см.

Нагадаємо, 7 січня, за даними сніголавинних станцій, у Карпатах висота снігового покриву місцями становила до 60 сантиметрів.

Як писало РБК-Україна, синоптики попереджають про загрозу сходження лавин у Карпатах. Зокрема, сніголавинна небезпека зберігатиметься 18-20 січня.

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