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Холодно до -1: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     18.01.2020 - 10:00
Холодно до -1: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні в Україні мінлива хмарність

Сьогодні погода в Україні холодна, температура повітря коливається від +2 до +4. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході України сьогодні мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе +2+4, а вночі -3-5. У північних та східних областях така ж погода, температура повітря вдень складе +1+3, а вночі -1-4.

Холодно до -1: прогноз погоди на сьогодні

У центрі країни вдень 0+3, а вночі -2-4. У південних областях вдень +2+4, а вночі -2-4.

Прогноз у Києві

Сьогодні у столиці мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе 0+2, а вночі -2-4.

Холодно до -1: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, погода 17 січня погода була прохолодною, температура повітря опустилась до +4. Сьогодні у столиці мінлива хмарність. Вдень +1+3, вночі -1-3.

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