"Заморозка": Подоляк назвал один из сценариев завершения войны в Украине

В частности, его спросили, правдива ли информация, что Украина готова заморозить ситуации по нынешней линии фронта, на что Подоляк ответил следующее:

"Если реалистично говорить, да. Один из возможных сценариев - заморозка по линии фронта. И президент об этом говорит. Но я думаю, что решение о финале, о сценарии, который будет финальным, будет принимать президент", - сказал советник руководителя ОП.

Он добавил, что сейчас идут консультации на уровне президента Украины и лидеров Европы. В частности, есть четкое видение и понимание рисков, которые будет дальше нести Россия.

Также Подоляк отметил, что есть неплохой переговорный процесс с американскими партнерами. Кроме того, по его мнению, после событий в Пекине и Тяньцзине США будут более реалистично смотреть на то, что в мире происходит.

"Какая идет перестройка, кто будет доминировать и зачем позволять эту перестройку доводить до конца. Если ты хочешь, чтобы эта перестройка не выглядела антиамерикански, тебе нужно инвестировать в Украину, инвестировать в то, чтобы война финализировалась более-менее справедливо. Чтобы Россия не получила ничего. Никаких дивидендов", - резюмировал Подоляк.