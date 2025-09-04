RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

"Заморозка": Подоляк назвал один из сценариев завершения войны в Украине

Фото: Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Замораживание боевых действий по линии фронта является одним из сценариев завершения войны в Украине. Однако окончательное решение будет принимать президент Владимир Зеленский.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Новости.LIVE.

В частности, его спросили, правдива ли информация, что Украина готова заморозить ситуации по нынешней линии фронта, на что Подоляк ответил следующее:

"Если реалистично говорить, да. Один из возможных сценариев - заморозка по линии фронта. И президент об этом говорит. Но я думаю, что решение о финале, о сценарии, который будет финальным, будет принимать президент", - сказал советник руководителя ОП.

Он добавил, что сейчас идут консультации на уровне президента Украины и лидеров Европы. В частности, есть четкое видение и понимание рисков, которые будет дальше нести Россия.

Также Подоляк отметил, что есть неплохой переговорный процесс с американскими партнерами. Кроме того, по его мнению, после событий в Пекине и Тяньцзине США будут более реалистично смотреть на то, что в мире происходит.

"Какая идет перестройка, кто будет доминировать и зачем позволять эту перестройку доводить до конца. Если ты хочешь, чтобы эта перестройка не выглядела антиамерикански, тебе нужно инвестировать в Украину, инвестировать в то, чтобы война финализировалась более-менее справедливо. Чтобы Россия не получила ничего. Никаких дивидендов", - резюмировал Подоляк.

Зеленский допускает "корейский сценарий" для Украины

Напомним, в интервью Le Point президент Владимир Зеленский допустил "корейский сценарий" для Украины после завершения войны с Россией.

Как известно, после Корейской войны мирный договор так и не был заключен, однако Южной Корее удалось процветать. Комментируя такой пример Зеленский сказал следующее:

"Вы спрашиваете меня, может ли этот сценарий произойти в Украине? Я говорю вам, что все возможно. Следует отметить, что Южная Корея имеет большого союзника: США, которые не позволят Северной Корее взять ее под контроль", - ответил президент.

В то же время он отметил, что полное повторение южнокорейской модели, вероятно, не подошло бы Украине с точки зрения безопасности. Причина в том, что угрозы со стороны РФ для Украины во много раз выше, нежели угрозы КНДР в отношении Южной Кореи.

"С другой стороны, ее экономическая модель является хорошим примером", - добавил Зеленский.

Читайте РБК-Украина в Google News
фронтВойна в Украине