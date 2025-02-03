ua en ru
Пн, 03 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

За полгода подтверждено не менее 79 случаев казней украинских бойцов, - Сибига

Понедельник 03 февраля 2025 15:12
UA EN RU
За полгода подтверждено не менее 79 случаев казней украинских бойцов, - Сибига Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С конца августа 2024-го подтверждено не менее 79 случаев казней россиянами украинских военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрея Сибиги.

Как отметил Сибига, управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека подтверждает рост количества казней россиянами украинских военнопленных.

По словам министра, военные преступления врага могут быть одной из крупнейших кампаний умышленного убийства военнопленных в современной истории.

"Эти зверства требуют срочных международных действий. Ужасные расстрелы Россией украинских военнопленных демонстрируют, что Украина противостоит настоящим зверям. Мир должен не только осудить, но и принять срочные меры. Нужны новые эффективные международно-правовые инструменты, конкретные шаги для привлечения виновных к ответственности", - добавил он.

Военные преступления России

Российская Федерация (РФ) совершила многочисленные военные преступления во время полномасштабной войны. Среди них, например, массовые убийства гражданских, удары по школам, больницам и другой гражданской инфраструктуре. Наиболее резонансными стали зверства в Буче, Ирпене, Мариуполе, где были зафиксированы пытки, казни и насилия над украинцами.

Недавно Совет безопасности ООН провел заседание по преступлениям России против украинских военнопленных и мирного населения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине МИД Украины Андрей Сибига
NEWS
Нефтегазовые санкции в действии: дроны СБУ и ССО поразили Волгоградский НПЗ и завод в Астрахани
Нефтегазовые санкции в действии: дроны СБУ и ССО поразили Волгоградский НПЗ и завод в Астрахани
DAILY
Мир через силу. Как Трамп может заставить Путина закончить войну и начать переговоры
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мир через силу. Как Трамп может заставить Путина закончить войну и начать переговоры