За полгода подтверждено не менее 79 случаев казней украинских бойцов, - Сибига

С конца августа 2024-го подтверждено не менее 79 случаев казней россиянами украинских военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрея Сибиги.

Как отметил Сибига, управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека подтверждает рост количества казней россиянами украинских военнопленных. По словам министра, военные преступления врага могут быть одной из крупнейших кампаний умышленного убийства военнопленных в современной истории. "Эти зверства требуют срочных международных действий. Ужасные расстрелы Россией украинских военнопленных демонстрируют, что Украина противостоит настоящим зверям. Мир должен не только осудить, но и принять срочные меры. Нужны новые эффективные международно-правовые инструменты, конкретные шаги для привлечения виновных к ответственности", - добавил он.