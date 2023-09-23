Замороженные активы РФ следует использовать для восстановления Украины, - кандидат в президенты Финляндии

Об этом заявил директор Банка Финляндии Олли Рен, официально ставший кандидатом в президенты страны от партии "Центр", сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

По его словам, на посту президента Финляндии он сможет использовать свой опыт, ценности и методы работы. Рен отметил, что среди его соперников в президентской гонке будут опытные кандидаты, что хорошо для избирателей.

В своей речи он также напомнил, что внешняя политика входит в компетенцию президента. Рен затронул и вопрос войны в Украине.

"Замороженные валютные активы России следует использовать для восстановления Украины", - заявил кандидат от центристов.

Отметим, что первый тур президентских выборов в Финляндии состоится в январе 2024 года.

Помощь от Финляндии

Ранее в правительстве Финляндии было отдано поручение по разработке плана участия страны в восстановлении Украины.

Кроме того, в августе президент Финляндии Саули Нииностио по представлению правительства одобрил решение о предоставлении 18-го пакета военной помощи Украине.

Также Финляндия изучает возможность производства в Украине бронетранспортеров Patria.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.