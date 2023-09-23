Замороженные активы РФ следует использовать для восстановления Украины, - кандидат в президенты Финляндии
Замороженные валютные активы России следует использовать для восстановления Украины.
Об этом заявил директор Банка Финляндии Олли Рен, официально ставший кандидатом в президенты страны от партии "Центр", сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .
По его словам, на посту президента Финляндии он сможет использовать свой опыт, ценности и методы работы. Рен отметил, что среди его соперников в президентской гонке будут опытные кандидаты, что хорошо для избирателей.
В своей речи он также напомнил, что внешняя политика входит в компетенцию президента. Рен затронул и вопрос войны в Украине.
"Замороженные валютные активы России следует использовать для восстановления Украины", - заявил кандидат от центристов.
Отметим, что первый тур президентских выборов в Финляндии состоится в январе 2024 года.
Помощь от Финляндии
Ранее в правительстве Финляндии было отдано поручение по разработке плана участия страны в восстановлении Украины.
Кроме того, в августе президент Финляндии Саули Нииностио по представлению правительства одобрил решение о предоставлении 18-го пакета военной помощи Украине.
Также Финляндия изучает возможность производства в Украине бронетранспортеров Patria.
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