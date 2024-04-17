Страны G7 обсуждают несколько вариантов передачи Украине замороженных активов РФ
Соединенные Штаты совместно с другими странами "Большой семерки" изучают одновременно несколько вариантов передачи Украине замороженных активов РФ.
Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Я действительно боюсь, что Россия начинает видеть признаки того, что США и наши союзники устают или им становится все труднее найти способы поддержать Украину, и это дает им надежду, что они смогут пережить нас и ждать, пока наша решимость рухнет", - заявила министр финансов США.
Йеллен также отметила, что обсуждается ряд возможных вариантов – от полной конфискации активов до использования их в качестве залога, отметив, что Вашингтон "очень поддерживает" недавние шаги Евросоюза по отделению процентных доходов от замороженного тела активов.
Высокопоставленный представитель Казначейства США заявил, что ни один вариант не был исключен из рассмотрения, но отметил, что Украина также не будет иметь возможности получить всю сумму сразу.
По мнению Йеллен, одним из наиболее многообещающих предложений является передача странами G7 процентов от доходов замороженных российских активов Украине для использования в качестве залога по кредитам, или облигациям, выпущенным для помощи Украине.
Йеллен также сказала, что западные чиновники оценивают риски, связанные с любым таким шагом, включая российские угрозы "возмездия", но выразила уверенность, что их влияние можно смягчить.
Передача замороженных активов РФ Украине
В последнее время страны G7 разделились во мнениях по поводу того, что делать с замороженными российскими активами. Так, в конце 2023 года ряд источников сообщали, что Соединенные Штаты предложили странам G7 конфисковать замороженные активы РФ в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года.
Позже послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов. Также сообщалось, что представители стран ЕС и США своим решением разрешили перевести доходы от активов РФ на отдельный счет.
Кроме того, 12 апреля США предложили привлечь десятки миллиардов евро в качестве займа для Украины, который был бы обеспечен будущей прибылью от российских государственных активов, замороженных западными странами.
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