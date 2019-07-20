У Харківській області автомобіль поліції потрапив в ДТП, є постраждалі

Фото (hk.npu.gov.ua)

Двоє поліцейських з тілесними ушкодженнями госпіталізовані в Ізюмську центральну міську лікарню

У Харківській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю службового автомобіля поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу поліції області.

Повідомляється, що сьогодні близько 14:45 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Правди і Чумацького в місті Ізюм сталося ДТП за участю службового транспорту поліції.

Встановлено, що екіпаж у складі двох співробітників поліції, що їхав на виклик автомобілі з увімкненими проблисковими маячками. Назустріч йому з Харкова по автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" рухався автомобіль Ford, який не пропустив поліцейський автомобіль, в результаті чого сталося лобове зіткнення.

В результаті аварії двоє співробітників поліції з тілесними ушкодженнями госпіталізовані в Ізюмську центральну міську лікарню. Водій і троє пасажирів автомобіля Ford також були доставлені в медичний заклад. Після надання першої медичної допомоги були відпущені додому.

Інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Ізюмського відділу поліції.

Фото (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Харкові на перехресті Бєлгородського спуску і вулиці Шевченка сталася дорожньо-транспортна пригода з участю поліцейського, в результаті якої загинули двоє людей.