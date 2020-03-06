Заступник міністра культури подала у відставку

Заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк написала заяву про відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Подоляк Facebook.

За її словами, вона подала у відставку за власним бажанням.

"Я прийняла запрошення Володимира Бородянського працювати в Міністерстві, тому що бачила цю мету у формуванні глибинного суспільної взаємодії, заснованого на цінностях свободи, моральності, загального блага, гідності та граничної чесності", - написала Подоляк.

При цьому вона додала, що "не бачить сенсу ще пів року або рік реорганізовувати недореорганізоване Міністерство".

Подоляк також зазначила, що вважає реорганізацію міністерства "стратегічною помилкою, яка відіб'ється на звичайних людей".

"Дві найбільші тривоги, які залишаються зі мною і мобілізують - це реінтеграція і мова. Але, якщо будемо жити і робити своє, будемо мати таку державу, яку побудуємо і якого заслуговуємо, а все інше і всі інші - лише малюнки паличкою на березі океану - хвиля змиє", - додала Подоляк.

Нагадаємо, 4 березня Денис Шмигаль став новим прем'єр-міністром України. Також Верховна рада затвердила склад його уряду. До цього нардепи проголосували за відставку уряду Олексія Гончарука.

Крім того, 5 березня Верховна рада в ході позачергового висловила Рябошапке недовіру. Відставку генпрокурора підтримали 263 нардепів. Йому ставили низьку результативність і невідповідність посаді.