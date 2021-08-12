ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Суд звільнив з-під варти заступника мера Миколаєва у справі про розкрадання 26,8 млн гривен

Новость на русском →
Четвер 12 серпня 2021 21:23
Суд звільнив з-під варти заступника мера Миколаєва у справі про розкрадання 26,8 млн гривен Фото: Суд звільнив з-під варти заступника мера Миколаєва у справі про розкрадання 26,8 млн гривен (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Вищий адміністративний суд України звільнив з-під варти заступника мера Миколаєва Сергія Коренева. Він проходить підозрюваним у справі про розкрадання понад 26,8 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Миколаєва".

Коренєва 10 серпня затримали детективи НАБУ на українсько-угорському кордоні.

Суддя частково задовольнила скаргу адвокатів підозрюваного, визнавши, що не доведено намір заступника мера сховатися, покинувши країну.

Суддя також зазначила, що в її повноваження не входить визнавати затримання законним або незаконним - в цій частині скарга сторони захисту не була задоволена.

Нагадаємо, 10 серпня НАБУ підозрює вісім чиновників Миколаївської міськради в організації корупційної схеми на понад 26,8 млн гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Розкрадання коштів
NEWS
Мінцифри про введення COVID-перепусток в Україні: технічно готові, але рішення за МОЗ
Мінцифри про введення COVID-перепусток в Україні: технічно готові, але рішення за МОЗ
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень