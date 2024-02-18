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Замкомандующего 18-й армии РФ умер от ранений во временно оккупированном Севастополе

Фото: полковник Магомеджанов армии РФ умер от ранений в Севастополе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В госпитале временно оккупированного Севастополя умер заместитель командующего 18-й армии РФ полковник Магомедали Магомеджанов. Сообщается, что он ранее был ранен в ходе боевых действий в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Общественной палаты Дагестана.

"В минувшую среду в госпитале города Севастополь от полученных в ходе боев ранений скончался гвардии полковник, командир 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота, уроженец села Хлют Рутульского района Дагестана Магомедали Магомеджанов. Он занимал должность замкомандующего 18-й армии", - говорится в сообщении Общественной палаты.

Отмечается, что Магомеджанов участвовал в четырех операциях. Ранее он служил командиром 77-й отдельной бригады в 177-м отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии.

Потери командного состава армии РФ

Ранее мы писали, что Министерство обороны РФ подтвердило гибель двух полковников в районе Бахмута Донецкой области. В частности, там рассказали, что командиры были убиты на поле боя в Донецкой области возле Бахмута, при этом не уточнили, когда именно это произошло.

Речь идет о командире 4-й мотострелковой бригады ВС РФ полковнике Вячеславе Макарове, и полковнике Евгении Бровко, заместителе командира армейского корпуса по военно-политической работе.

Кроме того, 25 сентября прошлого года в результате удара по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе погибли 34 офицера противника, среди них командующий ЧФ РФ Соколов. Еще 105 оккупантов были ранены.

 

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