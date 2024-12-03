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Украина расскажет о российских преступлениях против украинских детей на Совбезе ООН

Вторник 03 декабря 2024 21:59
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Украина расскажет о российских преступлениях против украинских детей на Совбезе ООН Фото: на Совбезе ООН расскажут о российских преступлениях против украинских детей (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Украина расскажет о российских преступлениях против украинских детей на Совбезе ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на операционного директора Bring Kids Back UA Дарию Заривну.

"Натаниэль Реймонд, Исполнительный директор Йельской гуманитарной исследовательской лаборатории и член Международной экспертной группы Bring Kids Back UA, подробно расскажет об отчете Гуманитарной исследовательской лаборатории (HRL) при Школе общественного здоровья Йельского университета, новоявленную государственную программу принудительного. преступления раньше не были задокументированы. Наша команда инициативы Bring Kids Back UA продемонстрирует масштаб других преступлений, которые Россия совершает в отношении украинских детей", - заявила операционная директор Bring Kids Back UA.

По ее словам, этот отчет является доказательством грубого нарушения международного права, принципов человечности и уважения прав ребенка. Он детализирует преступления, ранее не задокументированные в таком масштабе.

"Исследователи предоставляют факты, разоблачающие ложь россиян о желании вернуть детей в Украину. Политика усыновления не временная. Украинские дети в российских семьях лишены возможности узнать правду о своем происхождении, а контакты с настоящими родными полностью запрещены. Представленные в отчете факты и другие преступления против детей будут предметом обсуждения на заседании Совета Безопасности ООН, назначенном на 4 декабря 2024 года", - подчеркнула Заривна.

Напомним, сегодня новый отчет Йельской гуманитарной исследовательской лаборатории (Yale HRL) Систематическая программа России по принудительному усыновлению и опеке над детьми из Украины предоставила доказательства системной политики усыновления и установления опеки российским гражданам над детьми, депортированными из Украины.

Согласно отчету, после этого страна-агрессор размещает детей в институциональных учреждениях на своей территории, вносит по меньшей мере в три федеральных базы усыновления и устраивает семьи российских граждан.

Bring Kids Back UA - инициатива президента Владимира Зеленского, объединяющая усилия украинского правительства, общественного сектора, партнерских стран и международных организаций для поиска, возвращения и реинтеграции украинских детей, депортированных или принудительно перемещенных в Россию и на временно оккупированные ею территории.

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