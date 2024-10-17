На заметку водителям. Юрист объяснил, имеют ли право эвакуировать авто во время тревоги

Законно ли эвакуировать авто во время тревоги

"Законодательством не запрещено эвакуировать автомобили во время воздушной тревоги, однако такие решения принимаются в каждом конкретном случае инспекторами уполномоченного органа местного самоуправления, который контролирует выполнение требований законодательства при парковке транспорта", – объясняет юрист.

По его словам, в Киеве инспекторы по парковке Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации не проводят эвакуацию авто во время воздушной тревоги, а приступают к проверкам через 20 минут после отбоя. Однако автомобиль все равно могут эвакуировать, если он препятствует движению пешеходов или специальной техники.

Какие штрафы предусмотрены за неправильную парковку

Статья 152-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает за неправильную парковку ответственность в виде штрафа в двадцатикратном размере от стоимости одного часа услуги по пользованию этой площадкой для платной парковки, на которой находится транспорт в момент нарушения.

"Парковка авто на местах, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, лицами, не имеющими соответствующих льгот, или на местах, не предназначенных для парковки соответствующего транспорта, влечет наложение штрафа в тридцатикратном размере от стоимости одного часа услуги по пользованию той площадкой для платной парковки, на которой находится авто", – говорит Булименко.

Дела о взыскании штрафов рассматриваются исполнительными комитетами, а в населенных пунктах, где их нет, – сельскими, поселковыми, городскими советами.

Можно ли обжаловать штраф за неправильную парковку во время тревоги

"Хотя законодательство и не запрещает эвакуацию транспорта во время воздушной тревоги, его владелец может обжаловать решение исполнительного комитета о наложении штрафа в суде", - говорит юрист.

Для обжалования собственник авто должен доказать в суде, что он действовал так из-за крайней необходимости. То есть для устранения опасности, которая угрожала государственному или общественному порядку, собственности, правам и свободам граждан, и если причиненный вред менее значительный, чем отвлеченный вред.