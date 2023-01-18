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Вместо уничтоженного моста. В Николаевской области построили переправу через Ингулец

Фото: в Николаевской области построили переправу через Ингулец (t.me/mykolaivskaODA)
Автор: Константин Широкун

В Снигиревской громаде Николаевской области ввели в эксплуатацию временный мост через реку Ингулец вместо разрушенного в ходе боев в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Николаевской ОВА.

"В Снигиревской громаде ввели в эксплуатацию временный мост через реку Ингулец, построенный благодаря Государственной специальной службе транспорта", - говорится в сообщении.

Работы над временной переправой начались только 20 декабря. Строительство выполнялось личным составом 36-го путевосстановительного полка Государственной специальной службы транспорта.

Новая переправа обеспечит бесперебойное транспортное сообщение для населения окружающих громад.

Ранее мы писали, что Французская гуманитарная миссия передала Черниговской области конструкции трех мостов, которые установят вместо разрушенных в результате боевых действий.

Также сообщалось, что Швеция станет четвертой европейской страной, которая предоставит украинским дорожникам временные мостовые конструкции для возобновления движения транспорта.

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