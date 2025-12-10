ua en ru
Ср, 10 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Вместо заявления о якобы покушении. Эксперт объяснил, что должен был бы сделать Коломойский

Украина, Среда 10 декабря 2025 19:18
UA EN RU
Вместо заявления о якобы покушении. Эксперт объяснил, что должен был бы сделать Коломойский Фото: Игорь Коломойский (иллюстрация/Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Игорь Коломойский должен покаяться перед украинцами за причиненное им зло.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил политический эксперт Олег Постернак, комментируя последние заявления олигарха.

"На самом деле единственным заявлением Коломойского должна стать явка с повинной и раскаяние перед народом Украины за причиненное зло. Вот такое заявление украинцы ждут от Коломойского", - написал он.

Эксперт подчеркнул, что одно из обвинений в отношении Коломойского, как раз и есть заказное убийство. В частности, эксперт напомнил о заказе убийства юриста.

По его словам, следствие заявляет, что олигарх хотел с помощью юриста изменить документы о собрании акционеров запорожского комбината "Днепроспецсталь" в собственных интересах, но тот отказался, за что был убит.

Также, отметил эксперт, Коломойский вместе с Боголюбовым путем махинаций вывели через "Приватбанк" минимум десятки миллиардов гривен украинцев.

"Месяц назад высокий суд Англии признал Коломойского виновным и обязал вернуть Украине 3 млрд долларов. Напомню, "Приватбанк" когда-то принадлежал Коломойскому и если бы государство не национализировало его, миллионы украинцев потеряли бы свои деньги, начался бы хаос", - сообщил он.

Кроме того, написал эксперт, по делам "Укрнафты" и "Укртатнафты" Коломойский завладел более 3,3 млрд грн. Здесь его обвиняют в присвоении имущества, незаконных действиях с банковскими документами, отмывании имущества, полученного преступным путем, и служебном подлоге.

Также, отметил Постернак, Коломойского разыскивают в Соединенных Штатах. Министерство юстиции США, по его словам, обвиняет олигарха в использовании похищенных из банка средств для покупки недвижимости и металлургических заводов в Штатах (дела по закону RICO об организованной преступности).

"Это лишь некоторые обвинения за то время, когда Украина тонула в крови своих защитников, защищаясь от России. Все преступления происходили, когда родной город олигарха Днепр постепенно стал прифронтовым и сейчас его земляки гибнут сотнями ежемесячно. Эти преступления - против народа Украины", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 10 декабря Игорь Коломойский сделал в суде заявление о том, что одного из фигурантов дела о коррупции в энергетике пытались убить в Израиле.

Читайте РБК-Украина в Google News
Игорь Коломойский
Новости
Без света до 12 часов. "Укрэнерго" предупредило, что будет с отключениями до конца недели
Без света до 12 часов. "Укрэнерго" предупредило, что будет с отключениями до конца недели
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте