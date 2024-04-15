Вместо Сибиги. Зеленский назначил нового заместителя руководителя ОП

Что предшествовало

Напомним, 12 апреля источник РБК-Украина во власти сообщил о том, что Андрея Сибигу уволили с должности заместителя руководителя Офиса президента и назначили первым заместителем министра иностранных дел Украины.

При этом Николая Точицкого уволили с должности заместителя министра иностранных дел и хотели назначить на должность Сибиги в ОП.

Позже эта информация подтвердили официально в Офисе президента и Министерстве иностранных дел.

Что известно о Точицком

Николай Точицкий родился 22 сентября 1967 в Винницкой области. Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г.Шевченко (филолог, переводчик французского и английского языков), а также Институт международных отношений Киевского государственного университета им. Т.Г.Шевченко (юрист-международник) и Женевский центр политики безопасности. Женат, имеет двоих сыновей.

Карьера:

1993-1995 - атташе, третий секретарь Управления контроля над вооружением и разоружением МИД Украины;

1995-1998 - третий, второй секретарь посольства Украины в Королевстве Бельгия;

1998-1999 - первый секретарь Управления контроля над вооружением и НТС МИД Украины;

1999-2001 - первый секретарь, советник Департамента по вопросам политики и безопасности МИД Украины;

2001-2003 - советник Постоянного Представительства Украины при Совете Европы;

2003-2004 - первый заместитель директора, директор Кабинета министра иностранных дел Украины;

2004-2005 - начальник Управления консульской службы МИД Украины;

2005-2008 - генеральный консул Украины в Сан-Франциско;

2008-2010 - первый заместитель руководителя, руководитель Главной службы по вопросам международного сотрудничества Секретариата президента Украины;

2010-2016 - постоянный представитель Украины при Совете Европы;

2016-2021 - посол Украины в Бельгии, представитель Украины при ЕС и Европейском Сообществе по атомной энергии по совместительству;

2017-2021 - посол Украины в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству;

29 сентября 2021 был назначен заместителем министра иностранных дел Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.