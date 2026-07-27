Вместо приватизации: ФГИУ рассматривает концессию Шенборнского замка и "Куяльника"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) прорабатывает возможность передачи в концессию Дворца Шенборнов в Закарпатье и санатория "Куяльник" в Одесской области.
Об этом в интервью интервью сообщил председатель ФГИУ Дмитрий Наталуха.
Главное:
ФГИУ ищет новые инструменты управления специфическими объектами, которые нецелесообразно или юридически сложно просто выставлять на продажу.
Дворец Шенборнов планируется передать в концессию с привлечением частного инвестора для реставрации и развития.
Санаторий "Куяльник" нуждается в масштабной модернизации, которую государство не способно профинансировать самостоятельно во время войны.
Владельцем объектов остается государство, а управляет ими частный инвестор или бизнес.
"У нас в управлении есть несколько активов, которые мы не можем продать из-за законодательных ограничений, потому что они имеют историческую и культурную ценность. Наиболее очевидные примеры - Дворец Шенборнов на Закарпатье и санаторий "Куяльник" в Одесской области", – рассказал Дмитрий Наталуха.
Он уточнил, что ФГИУ в прошлом месяце с нуля создал новый департамент для таких целей. До этого ведомство вообще не занималось направлением публично-частного партнерства (ППП).
Идея в том, чтобы привлечь частный капитал и частную экспертизу, не передавая собственность в частные руки. Владельцем остается государство, а управляет частный инвестор или бизнес.
Дмитрий Наталуха привел примеры стран, где подобная практика уже давно работает. Австрия, Чехия, Испания и Франция имеют опыт приведения подобных объектов в порядок и открытия на их базе гостиниц, ресторанов или музеев. В Украине, по его словам, такого опыта нет или он минимален.
Относительно Дворца Шенборнов – это один из двух пилотных проектов фонда в направлении ППП.
Фонд уже объявил конкурс по управлению замком на нескольких площадках и форумах. По словам Наталухи, сейчас есть по меньшей мере двое желающих взять объект в концессию.
Глава ФГИУ отметил, если удастся реализовать этот пилотный проект, фонд сможет говорить с другими министерствами, у которых на балансе есть подобные объекты историко-культурного наследия.
В частности, по его словам, у Минобороны есть три-четыре имения и замки, которые потенциально могут пойти по тому же пути.
"Куяльник" – второй пилотный проект фонда в направлении ППП.
По словам Наталухи, санаторий находится в настолько плачевном состоянии, что хочется "обнять и плакать".
По его мнению, нужна команда, которая будет заниматься исключительно этим объектом и будет решать, каким будет его будущее: SPA-курорт или что-то другое.
Глава ФГИУ признал, что в мире лишь несколько десятков компаний разбираются в том, как выстраивать подобные процессы восстановления. Среди сотрудников фонда специалистов с таким опытом нет.
Потому, мол, и нужно привлечение частного партнера с соответствующей экспертизой.
Напомним, законодательство о концессии и государственно-частном партнерстве в Украине позволяет передавать государственное имущество в управление инвесторам на длительный срок с обязательством по его обновлению и сохранению целевого назначения.