Вместо бумажных – электронные: Корецкий поручил МОН обеспечить школьников учебниками

Российские войска атакуют типографии и склады с учебниками, из-за чего их печать может осложниться. Правительство уже готовит альтернативу школьникам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook премьер-министра Украины Сергея Корецкого.
По его словам, если напечатать нужное количество учебников в установленные сроки невозможно, школьники должны получать доступ к их электронным версиям.
Соответствующую задачу Корецкий поставил перед Министерством образования и науки совместно с местными властями. При этом решение должно учитывать ситуацию в каждом конкретном регионе.
Таким образом, электронные версии учебников должны стать альтернативой бумажным изданиям в случаях, когда из-за российских атак их не удается своевременно напечатать или доставить в школы.
Отдельно премьер поднял вопрос питания детей. В тех школах, где условия безопасности не позволяют организовать полноценные горячие обеды, школьники должны получать готовые к употреблению блюда.
"Вопрос качественного питания - приоритетный", - подчеркнул Корецкий.
По его словам, Министерство образования и науки должно держать ситуацию с питанием школьников на контроле и обеспечить необходимые решения с учетом ситуации безопасности.
Российская атака 28 августа уничтожила склад в Святопетровском Киевской области, где хранились тысячи книг Vivat, Readeat и Book.ua.
Vivat продолжает работу, а Readeat временно приостановил отправку заказов, чтобы оценить последствия удара.
В ту же ночь русские войска также уничтожили состав издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га". Помещение полностью сгорело, вместе с ним значительное количество книг.