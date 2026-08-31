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Вместо бумажных – электронные: Корецкий поручил МОН обеспечить школьников учебниками

18:53 31.08.2026 Пн
2 мин
Российские обстрелы уничтожили сотни тысяч учебников, поэтому школам готовят цифровую замену
aimg Мария Науменко
Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (facebook.com/sergii.koretskyi.page)

Российские войска атакуют типографии и склады с учебниками, из-за чего их печать может осложниться. Правительство уже готовит альтернативу школьникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

По его словам, если напечатать нужное количество учебников в установленные сроки невозможно, школьники должны получать доступ к их электронным версиям.

Соответствующую задачу Корецкий поставил перед Министерством образования и науки совместно с местными властями. При этом решение должно учитывать ситуацию в каждом конкретном регионе.

Таким образом, электронные версии учебников должны стать альтернативой бумажным изданиям в случаях, когда из-за российских атак их не удается своевременно напечатать или доставить в школы.

Отдельно премьер поднял вопрос питания детей. В тех школах, где условия безопасности не позволяют организовать полноценные горячие обеды, школьники должны получать готовые к употреблению блюда.

"Вопрос качественного питания - приоритетный", - подчеркнул Корецкий.

По его словам, Министерство образования и науки должно держать ситуацию с питанием школьников на контроле и обеспечить необходимые решения с учетом ситуации безопасности.

Российская атака 28 августа уничтожила склад в Святопетровском Киевской области, где хранились тысячи книг Vivat, Readeat и Book.ua.

Vivat продолжает работу, а Readeat временно приостановил отправку заказов, чтобы оценить последствия удара.

В ту же ночь русские войска также уничтожили состав издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га". Помещение полностью сгорело, вместе с ним значительное количество книг.

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