Вместо Молдовы в больницу: украинцы так убегали от пограничников, что оказались в кювете

Отмечается, что происшествие произошло в Раздельнянском районе Одесской области. Пограничники обнаружили вблизи от границы автомобиль, который направлялся в сторону Молдовы. Но водитель, увидев военнослужащих ГПСУ, ускорил движение.

Это закончилось для этого плохо: водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Пограничники обнаружили в салоне внедорожника еще шесть человек, которые также получили травмы различной степени тяжести.

"Пострадавшим пограничники сразу оказали первичную домедицинскую помощь и вызвали карету скорой и полицию", - сказано в сообщении.

Как выяснилось позже, все пострадавшие планировали сбежать в Молдову из Украины. Каждый из них заплатил администратору канала в Telegram, где ищут "клиентов"-уклонистов, 25 тысяч долларов - без всяких гарантий успешной переправки.

"За указанную сумму организатор предоставил им машину, которая находилась в определенном месте сбора нарушителей. На внедорожник румынской регистрации дельцы установили украинские номера от другого авто", - отметили в ГПСУ.

Сейчас всем пострадавшим инкриминировали совершение административного правонарушения согласно ст. 204-1 КУоАП - попытка незаконного пересечения государственной границы. Составлены соответствующие протоколы.