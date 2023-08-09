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Вместо "Интера Майами". Многолетний партнер Месси перебрался в ОАЭ

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Рас-эль-Хайма, Среда 09 августа 2023 10:29
Вместо "Интера Майами". Многолетний партнер Месси перебрался в ОАЭ Фото: Андрес Иньеста (в центре) не воссоединится с Лионелем Месси (nbcsports.com)
Автор: Антон Федорцив

Культовый полузащитник Андрес Иньеста продолжит карьеру в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов. Новой командой ветерана стал "Эмирейтс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

39-летний хавбек сменил один экзотический чемпионат на другой. Он провел 5 лет в составе "Виссел Кобе" в японской Джей-лиге.

Иньеста заключил 1-летний контракт с "Эмирейтс". В договоре стороны прописали опцию продления сотрудничества еще на сезон. В новой команде испанец будет выступать под привычным 8-м номером. Презентация новичка намечена на 9 августа.

Летом слухи связывали Иньесту с переездом в МЛС. Интерес к полузащитнику проявлял "Интер Майами", цвета которого с недавних пор защищают многолетние партнеры испанца – Альба, Бускетс и Месси. Впрочем, "цапли" отказались от идеи подписания Иньесты по финансовым причинам.

Кто такой Андрес Иньеста

Уроженец провинции Альбасете, воспитывался в структуре одноименного клуба. В 12 лет попал в академию "Барселоны".

На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2002/03. Провел 16 сезонов подряд за каталонцев. В общей сложности сыграл 674 матча за "Барсу" во всех турнирах, в которых забил 57 мячей и отдал 137 результативных передач. Завоевал с "блаугранас" все возможные трофеи – чемпионский титул (9 раз), Кубок Испании (6), Суперкубок Испании (6), Лигу чемпионов (4), Суперкубок УЕФА (2) и Клубный чемпионат мира (3).

В составе сборной Испании провел 131 поединок (14 голов). Дважды стал чемпионом Европы (2008, 2012) и триумфовал на ЧМ-2010. Финишировал вторым в борьбе за "Золотой мяч-2010".

К слову, ранее вспомнили выступления украинцев в чемпионате Испании на фоне перехода Довбика.

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