Вместо Федорова. Стало известно, кого назначили и.о. мэра Мелитополя
Исполняющим обязанности мелитопольского городского головы назначили Ирину Рудакову. Она заняла эту должность после того, как мэра Ивана Федорова назначили председателем Запорожской ОВА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мелитопольский городской совет.
"Обязанности Мелитопольского городского головы исполняет заместитель городского головы Ирина Рудакова, согласно установленному распределению обязанностей", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на время военного положения на период назначения председателем Запорожской ОВА Иван Федоров находится в отпуске без сохранения заработной платы.
Рудакова Ирина Владимировна
Начала свою трудовую деятельность в 1986 году в должности бухгалтера - ревизора главной бухгалтерии Мелитопольского моторного завода.
- В 1989 году была назначена на должность начальника бюро главной бухгалтерии Мелитопольского моторного завода;
- С 1998 года работала главным бухгалтером ГРЛ "Авто - ЗАЗ - Мотор" ЗАО "Авто ЗАЗ - ДЕУ";
- В 2001 году была назначена на должность заместителя директора по экономике и планированию ГРЛ "Авто - ЗАЗ - Мотор" ЗАО "Авто ЗАЗ - ДЭУ";
- В 2010 году была назначена заместителем директора по экономике и планированию ЧП "Мелитопольский моторный завод" ПАО "ЗАЗ".
Назначение Федорова
В конце января Кабмин утвердил кандидатуру мэра Мелитополя Ивана Федорова в должности главы Запорожской областной военной администрации. Тогда Федоров рассказал, что в случае его назначения главой Запорожской ОВА исполнять обязанности мэра будет либо его первый заместитель, либо секретарь совета.
Уже в воскресенье президент Владимир Зеленский назначил Ивана Федорова главой Запорожской ОВА.
Напомним, в своем материале РБК-Украина рассказала, что известно о новом руководителе Запорожской ОВА.
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