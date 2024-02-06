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Вместо Федорова. Стало известно, кого назначили и.о. мэра Мелитополя

Вторник 06 февраля 2024 19:19
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Вместо Федорова. Стало известно, кого назначили и.о. мэра Мелитополя Архивное фото: Ирина Рудакова (mlt gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Исполняющим обязанности мелитопольского городского головы назначили Ирину Рудакову. Она заняла эту должность после того, как мэра Ивана Федорова назначили председателем Запорожской ОВА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мелитопольский городской совет.

"Обязанности Мелитопольского городского головы исполняет заместитель городского головы Ирина Рудакова, согласно установленному распределению обязанностей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на время военного положения на период назначения председателем Запорожской ОВА Иван Федоров находится в отпуске без сохранения заработной платы.

Рудакова Ирина Владимировна

Начала свою трудовую деятельность в 1986 году в должности бухгалтера - ревизора главной бухгалтерии Мелитопольского моторного завода.

  • В 1989 году была назначена на должность начальника бюро главной бухгалтерии Мелитопольского моторного завода;
  • С 1998 года работала главным бухгалтером ГРЛ "Авто - ЗАЗ - Мотор" ЗАО "Авто ЗАЗ - ДЕУ";
  • В 2001 году была назначена на должность заместителя директора по экономике и планированию ГРЛ "Авто - ЗАЗ - Мотор" ЗАО "Авто ЗАЗ - ДЭУ";
  • В 2010 году была назначена заместителем директора по экономике и планированию ЧП "Мелитопольский моторный завод" ПАО "ЗАЗ".

Назначение Федорова

В конце января Кабмин утвердил кандидатуру мэра Мелитополя Ивана Федорова в должности главы Запорожской областной военной администрации. Тогда Федоров рассказал, что в случае его назначения главой Запорожской ОВА исполнять обязанности мэра будет либо его первый заместитель, либо секретарь совета.

Уже в воскресенье президент Владимир Зеленский назначил Ивана Федорова главой Запорожской ОВА.

Напомним, в своем материале РБК-Украина рассказала, что известно о новом руководителе Запорожской ОВА.

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Мелитополь Запорожская область
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