RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Вместо десятилетий поиска - готовые практики: Украина и США обменяются опытом реабилитации ветеранов

11:39 14.09.2026 Пн
2 мин
Украина будет изучать опыт США в ветеранской медицине и в то же время поделится своими решениями
aimg Анна Березина
Виталий Ким встретился с Дагом Коллинзом (фото: t.me/VitaliiKimOfficial)

Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким и его американский коллега Даг Коллинз во время первой за длительное время встречи руководителей ведомств договорились усилить сотрудничество в ветеранской политике.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Виталия Кима в Telegram.

Опыт ветеранской медицины США для Украины

По словам министра, американская система поддержки ветеранов имеет значительный опыт, накопленный в течение десятилетий. В частности, речь идет о реабилитации, протезировании и работе со сложными боевыми травмами.

Отдельно во время встречи обсудили ветеранскую медицину США. Это крупнейшая интегрированная система здравоохранения в стране, кторая объединяет 170 медицинских центров и более тысячи амбулаторных учреждений и охватывает более 9 миллионов ветеранов.

В системе сосредоточена специализированная экспертиза по протезированию, работе с ампутациями, политравмами, черепно-мозговыми травмами и сложному восстановлению. В определенных условиях ветераны также могут получать помощь в гражданских медицинских учреждениях.

"Для Украины этот опыт важен. Мы строим собственную систему во время полномасштабной войны и должны значительно быстрее находить решения, на которые у других стран были десятилетия", - отметил Виталий Ким.

Двусторонний обмен

В то же время министр подчеркнул, что у Украины уже есть собственный опыт, который может быть полезным партнерам. Речь идет, в частности, о:

  • восстановлении после сложных боевых травм,
  • возврате со службы,
  • поддержке семей,
  • адаптации ветеранов к гражданской жизни.

Отдельное внимание было уделено психологической реабилитации, работе с посттравматическими состояниями и долгосрочному сопровождению ветеранов.

Читайте также: "Люди не знают, что делать": какую проблему обнаружили у Минветеранов и что меняют

Ким отметил, что последствия полномасштабной войны и продолжительного стресса касаются не только военных и ветеранов, но и членов их семей и гражданского населения.

По итогам встречи стороны договорились продолжить обмен опытом между ведомствами. Следующим шагом должна стать работа на уровне команд и профильных специалистов, которые будут более детально изучать практики обеих стран и определять дальнейшие направления сотрудничества.

Напомним, в Украине планируют синхронизировать работу всех ведомств вокруг работы с ветеранами. В каждом органе исполнительной власти определят должностное лицо, которое будет персонально отвечать за реализацию государственной ветеранской политики в своем направлении.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиМинистерство по делам ветерановВойна России против УкраиныВиталий КимВетераны