Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках

Главное:

Искусственный голод и дефицит: Город остался без еды, лекарств, света и связи; цены на рынке достигают 3000 рублей за 10 яиц.

Тотальная блокада: Все пути заминированы, выехать невозможно, а гражданские умирают от голода и отсутствия медпомощи.

Гуманитарная катастрофа: Тела умерших неделями лежат в разрушенном морге или на улицах из-за запрета россиян на захоронение.

Гражданские как "живой щит": Более 2 тысяч жителей удерживают в заложниках на линии фронта.

Террор за помощь: ВСУ сбрасывают продовольствие с дронов, но местные вынуждены скрывать это из-за угрозы расправ со стороны оккупантов.

Срыв эвакуации: РФ систематически нарушает договоренности о режиме тишины и блокирует любые попытки создать зеленые коридоры.

Олешки Херсонской области страдают от действий россиян с начала полномасштабной войны. Сначала в город пришли оккупационные войска, установившие свою диктатуру. Затем из-за подрыва врагом Каховской ГЭС произошли масштабные подтопления, повлекшие за собой жертвы среди гражданского населения.

Сегодня в городе сложилась критическая гуманитарная ситуация. Люди находятся под постоянными обстрелами, без стабильного поставок продуктов, питьевой воды, медикаментов, электро- и газоснабжения. Гражданская жизнь местных протекает в голодном оккупационном окружении.

Те, кто выехал из Олешек, рассказывали о проверках, преследованиях, похищениях гражданских, допросах и содержании "на подвалах". Кого-то, по словам собеседников, задерживали за проукраинскую позицию, кого-то похищали за помощь жителям после подрыва Каховской ГЭС, кого-то силой заставляли перейти на сторону оккупантов, к некоторым возникали вопросы из-за украинских книг дома.

Российские военные не только создали условия голода на Херсонщине, но и намеренно наносили удары по городу именно в тот момент, когда люди собирались возле мест приобретения еды. В частности, об этом рассказывала женщина, мать которой погибла в марте 2026 года при попытке купить продукты.

"Город Олешки фактически непригоден для жизни, но там остаются люди и дети", — рассказала изданию глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко.

Первые серьезные проблемы с поставками, по ее словам, начались еще в декабре 2025 года. Тогда дороги в город начали плотно минировать, из-за чего доставлять продукты стало чрезвычайно сложно. Зима 2026 года, отметила Гасаненко, уже была тяжелой.

Несмотря на это, в марте, апреле и частично в мае в город еще удавалось несколько раз в месяц доставлять продукты. Однако этих поставок не хватало для обеспечения всего населения.

Кроме того, люди фактически не имели возможности покупать и хранить продукты. В городе нет банкоматов, связи, терминалов и электроэнергии. Из-за этого даже так называемая социальная поддержка в виде карт, которую раздавали оккупанты, не давала людям возможности полноценно приобрести необходимое.

"Купить запас продуктов тоже нельзя было, потому что нет света, не работают холодильники, люди покупали столько, сколько могли съесть", – сказала Гасаненко.

В то же время в фонде "Восток-SOS" сообщают, что в городе уже зафиксированы случаи смерти из-за сверхсложных условий жизни. "От жителей Олешек есть свидетельства о смерти людей из-за невозможности своевременно получить медицинскую помощь. В частности, недавно об этом рассказала женщина, отец которой умер от голода и отсутствия помощи", – сообщили в фонде изданию.

Оккупированные Олешки (скрин видео)

В городе стоит смрад от тел людей, которых не могут похоронить

Даже захоронение близких стало проблемой для местных. Тела погибших могут оставаться прямо на улицах. В отдельных случаях в окрестных селах люди накрывают тела тканью и прижимают ее камнем.

Как пояснила руководительница общины, добраться до кладбища опасно, а оккупанты запрещают хоронить людей, погибших или получивших травматические ампутации, поскольку хотят вывезти тела в Каланчак и оформить их как якобы доказательства "преступлений ВСУ".

По ее словам, в больнице хранятся тела, некоторые из них – еще с января. Электроснабжения в больнице нет, а морг был разрушен. "Тот смрад, который стоит в больнице, вокруг больницы, в городе, я не хочу, чтобы это кто-то представлял", – говорит Гасаненко.

По ее словам, только в июне разрешили хоронить людей, умерших естественной смертью. Тела до кладбища приходится нести на деревянных носилках, поскольку доехать туда невозможно.

"Если повезет, 10 яиц можно купить за 3000 рублей"

До большой войны в Олешках проживало около 24 тысяч человек, а население всей общины составляло около 40 тысяч. Из 13 населенных пунктов общины пять уже не существуют, а в самих Олешках может оставаться по меньшей мере более 2 тысяч гражданских лиц.

Один из местных жителей на условиях анонимности пообщался с изданием. По его словам, уехать из города сейчас никак нельзя, поэтому люди ждут возможности эвакуации через зеленый коридор.

Мужчина рассказал, что его квартира сгорела, а дом был разрушен. Вместе с отцом они перебрались в другую квартиру в доме, где раньше жил его отец, и там зимовали.

Однако впоследствии дом также подвергся ударам. По словам местного жителя, на День Конституции Украины в здание девять раз попали дроны. Самостоятельно потушить пожар они не смогли, из-за чего сгорело почти все, что у них оставалось.

После этого семье пришлось ночевать в полуразрушенном доме. Впоследствии они смогли привести его в более-менее пригодное состояние и сейчас живут там вместе с отцом.

Дом остается поврежденным. Когда идет дождь, вода попадает внутрь через потолок. Семья подставляет под протечки миски, ведра и другие емкости.

"С продуктами очень, очень трудно. На местном рынке в основном можно найти овощи и фрукты: помидоры, огурцы, кабачки, груши и яблоки. Цены, по его словам, начинаются от 500 рублей. Если повезет, 10 яиц можно купить за 3000 рублей", – поделился местный житель.

Еще более сложной, по его словам, является ситуация с медикаментами. Их практически нет, а на рынке продают даже просроченные препараты. По словам мужчины, одна такая таблетка стоит около 100 рублей.

Особенно сложна ситуация для его отца, который дважды был контужен и страдает синдромом Паркинсона. Лекарствами мужчина запасся еще тогда, когда имел возможность ездить в Скадовск. Теперь, по его словам, он вынужден уменьшать отцу дозу на 25%, чтобы препаратов хватило хотя бы до нового года.

"Овощно-фруктовая диета дает о себе знать, все похудели, особенно моя жена, она потеряла более 40 кг", – рассказал местный житель.

Оккупированные Олешки (фото facebook.com/34obrmp)

Не только Олешки: гуманитарный кризис охватил и другие населенные пункты

"Такие проблемы характерны не только для Олешек, но и для других населенных пунктов левобережной Херсонщины, находящихся под российской оккупацией", – рассказали РБК-Украина в фонде "Восток-SOS", которые занимаются эвакуацией гражданских из опасных зон.

Сложной остается ситуация и в Голой Пристани. Город и окрестные территории также страдают от ограниченного доступа к гуманитарной помощи, продуктам и медицинским услугам.

Самая тяжелая ситуация в населенных пунктах Голопристанской общины: Коханы, Кардашинка, Великая Кардашинка и Малая Кардашинка. Эти четыре села остаются фактически заблокированными: туда не ездит транспорт, долгое время не доставляется никакая гуманитарная помощь, отметили в фонде.

Несмотря на риски минирования и ударов дронами, жители вынуждены пешком или на велосипедах добираться до других населенных пунктов, чтобы найти продукты. Из-за отсутствия связи с местными получить оттуда больше информации трудно.

Помощь Сил обороны Украины и проблема с ее доставкой

Недавно украинским военным удалось передать дронами до четырех тонн продуктов для Олешек. Впрочем, часть людей осталась без возможности получить эти продукты и просила о дальнейшей помощи.

По словам руководительницы общины, получение помощи от Украины также может представлять опасность для жителей города. Она заявила, что оккупанты считают людей, которым помогают украинские военные, своими врагами. Поэтому жители стараются скрывать происхождение полученных продуктов, пересыпая их в пакеты без маркировки или банки.

"Потому что за это придется отвечать – где ты взял продукты", – говорит она.

По ее словам, проблемы с поставками есть и у оккупационных военных. Гасаненко рассказала, что россияне могут заходить в дома, где живут украинские граждане, и требовать еду и алкоголь. Также, по ее словам, они могут требовать объяснений происхождения продуктов и применять насилие.

Глава общины считает, что российские военные используют остающихся в Олешках людей в качестве своеобразного "живого щита".

"Если они используют нас как живой щит, неужели они не понимают, что этот щит надо кормить? То есть этот щит может просто умереть", – передала она слова одного из жителей Олешек.

Что говорит омбудсмен

О гуманитарной ситуации в Олешках заявил и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, впервые информация о том, что в городе назревает гуманитарная катастрофа, поступила к нему в конце февраля 2026 года.

Уже 5 марта он официально обратился в Международный комитет Красного Креста с требованием проверить информацию и доставить гуманитарный груз гражданскому населению. Параллельно, по его словам, он обратился к российской стороне относительно начала переговоров об эвакуации, в частности детей.

Лубинец заявил, что после этого ежемесячно отправлял официальные письма и вел переговоры с российской стороной. Однако положительного результата они, по его словам, не принесли.

С начала лета ситуация, по словам омбудсмена, обострилась. Начались перебои с едой и водой, а выход из территории стал фактически заблокирован из-за минирования путей.

"Российская армия полностью заминировала все пути, даже пешеходные с этой территории... Там гуманитарная катастрофа, там каждый день умирают гражданские граждане Украины от того, что у них элементарно нет еды и воды. Там давно нет медикаментов. По нашей информации, там просто голод", – сказал омбудсмен в комментарии изданию.

РФ блокирует выход из города

Лубинец также заявил, что российские военные используют гражданское население как буфер и защиту от действий украинской армии.

По его словам, поскольку в Олешках остаются украинские граждане, Украина не может проводить там активные боевые действия, что, по его мнению, позволяет России удерживать гражданских фактически в качестве заложников на линии фронта.

Украинская сторона продолжает переговоры по эвакуации гражданского населения. Стороны прорабатывали технические детали, а украинская сторона была готова к реализации договоренностей. Также, по его словам, удалось определить маршрут и период, в который должен был действовать режим тишины для эвакуации.

Лубинец утверждает, что украинская сторона выполнила договоренности, однако россияне их нарушили. В то же время публично он не раскрывает детали переговоров, объясняя это тем, что не хочет, чтобы российская сторона в дальнейшем использовала его слова для объяснения срыва договоренностей.

"Мы надеемся, что наши международные партнеры повлияют на РФ, на российскую сторону, и таким образом, в том числе, помогут нам спасти наших граждан", – сказал Лубинец.

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То, что сейчас происходит на оккупированной Херсонщине, напоминает воспоминания очевидцев 1933 года, когда люди умирали от голода, а помощь до них не доходила. В Олешках, Голой Пристани, Коханах и других населенных пунктах люди остаются без достаточного количества еды, лекарств, электричества и безопасного сообщения. Это уже не единичные случаи, гуманитарный кризис, вызванный российской оккупацией, охватывает целые общины, оставляя людей один на один с голодом и изоляцией.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Что происходит в Олешках сейчас?

– Город находится в тотальной оккупационной блокаде без света, связи, лекарств и стабильного снабжения едой. В городе назрела масштабная гуманитарная катастрофа.

– Почему местные не могут выехать из города?

– Российские военные плотно заминировали все выезды и пешеходные пути, блокируя эвакуацию и удерживая гражданских в качестве "живого щита".

– Как жители получают еду и лекарства?

– Покупают остатки на рынках по катастрофически высоким ценам (например, 10 яиц за 3000 рублей), приобретают просроченные лекарства или получают продукты, которые ВСУ сбрасывают с дронов.

–​​​​​​​ Почему возникла проблема с захоронением умерших?

– Морг разрушен, света нет, а оккупанты запрещают хоронить людей на кладбищах. Тела неделями остаются в больницах или прямо на улицах.

–​​​​​​​ Ведутся ли переговоры о создании зеленых коридоров?

– Украинский омбудсмен регулярно обращается к РФ и МККК, однако российская сторона постоянно нарушает договоренности о режиме тишины.

–​​​​​​​ Касается ли эта ситуация только Олешек?

– Нет, аналогичный гуманитарный кризис охватил Голую Пристань и окрестные села левобережной Херсонщины.