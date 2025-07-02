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Заменить США: Швеция выделит около 1,7 млрд крон на поддержку Украины

Фото: шведское правительство профинансирует гуманитарную помощь для Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Правительство Швеции выделит около 1,7 млрд шведских крон на гуманитарную поддержку Украины. Одна из причин решения - сокращение финансовой поддержки США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Швеции.

Отмечается, что правительство решило перераспределить средства на 2025 год как в пределах географической, так и тематической помощи. Решение связано с большим количество кризисов в мире и приостановлением США части своей помощи.

"Мы высвобождаем 1,67 миллиарда крон (около 176 млн долларов США. - ред.) на поддержку Украины и жизненно необходимую гуманитарную помощь по всему миру. Швеция не сможет полностью компенсировать сокращение со стороны США, но мы обязаны сделать все возможное, чтобы помочь Украине и спасать жизни", - заявил министр по вопросам международной помощи и внешней торговли Швеции Бенджамин Дуса.

Министр также отметил, что помощь Украине и странам региона "имеет экзистенциальное значение для всей Европы". Он подчеркнул, что Украина является наивысшим приоритетом для Швеции как в сфере международной помощи, так и во внешней политике.

"Чтобы противостоять России, которая не колеблется обстреливать детские площадки, больницы, школы и жилые дома, необходимо усилить поддержку. Украина борется не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы", - подытожил Дуса.

Помощь Швеции для Украины

Швеция, как и большинство европейских стран, с начала полномасштабного вторжения, регулярно оказывает финансовую и военную поддержку Украине.

В марте Стокгольм утвердил крупнейший с начала войны 19-й пакет военной помощи для Украины на общую сумму 1,6 млрд долларов США. Средства направят на закупку боеприпасы и средства ПВО.

Также шведское правительство дополнительно предоставило более 7 миллионов долларов США для разминирования Украины.

А в ноябре 2024 года Швеция предоставила Украине пакет помощи на 9 млн евро.

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