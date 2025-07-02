Заменить США: Швеция выделит около 1,7 млрд крон на поддержку Украины

Отмечается, что правительство решило перераспределить средства на 2025 год как в пределах географической, так и тематической помощи. Решение связано с большим количество кризисов в мире и приостановлением США части своей помощи.

"Мы высвобождаем 1,67 миллиарда крон (около 176 млн долларов США. - ред.) на поддержку Украины и жизненно необходимую гуманитарную помощь по всему миру. Швеция не сможет полностью компенсировать сокращение со стороны США, но мы обязаны сделать все возможное, чтобы помочь Украине и спасать жизни", - заявил министр по вопросам международной помощи и внешней торговли Швеции Бенджамин Дуса.

Министр также отметил, что помощь Украине и странам региона "имеет экзистенциальное значение для всей Европы". Он подчеркнул, что Украина является наивысшим приоритетом для Швеции как в сфере международной помощи, так и во внешней политике.

"Чтобы противостоять России, которая не колеблется обстреливать детские площадки, больницы, школы и жилые дома, необходимо усилить поддержку. Украина борется не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы", - подытожил Дуса.