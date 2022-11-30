Заменит Пелоси. Демократы выбрали нового главу фракции в Палате представителей США
Хаким Джеффрис станет новым председателем фракции демократов в Палате представителей США. Он заменит на этой должности Нэнси Пелоси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Решение о назначении Джеффриса на должность главы фракции было принято сегодня, 30 ноября, утром (по местному времени) в ходе собрания демократов. У него не было соперников.
Джеффрис станет первым темнокожим, который возглавив одну из двух основных партий США в одной из двух палат Конгресса.
Отметим, что он приступит к исполнению своих обязанностей в январе 2023 года.
Напомним, ранее стало известно, что Пелоси впервые за 20 лет решила не выдвигать свою кандидатуру на выборах нового спикера Палаты представителей США.
Также мы писали, что по итогам промежуточных выборов в Конгресс Соединенных штатов Америки представители Демократической партии сохранят свое большинство в Сенате в течение следующих двух лет.
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