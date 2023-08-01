С монумента "Родина-мать" демонтируют советский герб: фото, видео

С монумента "Родина-мать" в Киеве демонтируют советский герб. Его заменят на трезубец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента.

Во вторник, 1 августа, в Киеве продолжается демонтаж старого советского герба на главном моменте страны "Родина-мать". Работы переносили несколько раз из-за сильного ветра.

Вместо герба СССР установят украинский трезубец. Министерство культуры и информационной политики сообщало, что процесс будет завершен ко Дню независимости, 24 августа. Стоимость проекта - 28 миллионов гривен.

Декоммунизация монумента

В прошлом году в приложении "Дія" провели опрос о том, стоит ли заменить герб СССР на трезубец на щите "Родины-матери". 85% из 800 тысяч украинцев поддержали декоммунизацию.

Ранее в Министерстве культуры и информационной политики рассказали, что хотят сменить советский герб на трезубец, и показали, как будет выглядеть момент после завершения работ.

В воскресенье, 30 августа, в Киеве начали демонтаж герба на монументе "Родина-мать".

Также стало известно, что Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне хочет переименовать монумент на "Украина-мать".

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