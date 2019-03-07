Гейл заявив про значні успіхи України у реформах

Гейл разом з тим зазначив, що попереду в України ще великий шлях

В судебной и оборонной реформах Украина достигла большого успеха. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Вместе с тем Хейл подчеркнул, что впереди у Украины еще большой путь.

"Украина немало продвинулась в реформаторских усилиях, по реформаторскому пути в судебной и оборонной сферах. Но конечно впереди еще большой путь. Мы выражаем и предоставляем свою полную поддержку для дальнейшего движения по этому пути", - заявил он.

Кроме того, заместитель госсекретаря отметил, что Украина может рассчитывать на поддержку США в вопросе защиты ее целостности и суверенитета.

"США глубоко преданы поддержке стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины. Особенно, мы становимся объединенными с нашими европейскими партнерами в поддержании Украины в ее защите своей целостности и суверенитета перед лицом Российской агрессии... В то время как Украина может рассчитывать на поддержку США и стран, которые занимают подобную же позицию, главный источник силы Украины является внутренним. Настоящая сила Украины происходит от Революции достоинства. Именно в революции украинский народ сделал свой выбор в пользу сильной и демократической страны", - сообщил Хейл.

Напомним, вчера, 6 марта, был завершен конкурс в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС).

Как писало РБК-Украина ранее, посол США в Украине Мари Йованович заявила, что процесс набора кандидатов в Высший антикоррупционный суд вызывает вопросы. По ее словам, 30% кандидатов в ВАКС оказались непрофессиональными. Она также подчеркивала, что суды сейчас используют для блокирования реформ в Украине.