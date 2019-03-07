Замдержсекретаря США обговорив з Гройсманом питання "Нафтогазу"

Фото: Девід Хейл (twitter.com)

Гейл підкреслив, що обговорював енергетичні питання практично на кожній зустрічі у Києві

Заступник державного секретаря США з політичних питань Девід Гейл обговорив з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом питання реформування Національної акціонерної компанії "Нафтогаз", передає кореспондент РБК-Україна.

Про це Гейл розповів, відповідаючи на питання, чи порушувалось питання реформування "Нафтогазу" під час зустрічей у Києві.

"Я обговорював енергетичні питання практично на кожній зустрічі, яка в мене тут відбувалась. Для кожної країни в світі важливо пам’ятати, що енергетична безпека, це практично те саме, що і національна безпека. Тому це була одна з тем моїх дискусій в Україні, як і те, що треба мати здоровий енергетичний сектор, який керується ринковими силами", - заявив замдержсекретаря.

Гейл також зазначив, що США протистоять будівництву "Північного потоку-2".

Він підтвердив, що обговорив питання енергетики України з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

"Це було темою нашої розмови… Загалом, йшлося про те, що такого роду компанії ("Нафтогаз", - ред.) повинні керуватись відповідно до сучасних принципів корпоративного управління", - заявив Гейл.

Нагадаємо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв не збирається звільнятися з посади через оголошення урядом відкритого конкурсу на посаду голови правління компанії.

Як писало РБК-Україна раніше, 6 березня Кабмін вирішив провести відкритий конкурс на посаду глави правління НАК. Глава уряду Гройсман зазначив, що 22 березня закінчується контракт нинішнього глави компанії Коболєва і всього складу правління.

Додамо, минулого тижня наглядова рада "Нафтогазу" запропонувала продовжити контракт з Коболєвим на нинішніх умовах, але прем'єр-міністр зазначив, що ніяких рішень з цього питання не приймалося. Після заяви Гройсмана Коболєв заявив, що уряд фактично припинив з ним контракт.

Коболєв очолює правління НАК "Нафтогаз України" з 26 березня 2014 року.