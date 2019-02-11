Заступник голови Херсонської ОДА тимчасово відсторонений через справу Гандзюк

Рищук сам подав відповідну заяву

Из-за дела об убийстве Екатерины Гандзюк замглавы Херсонской областной государственной администрации Евгений Рищук подал заявление о временном отстранении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Рищука.

Он отметил, что подал заявление на фоне ситуации вокруг его фамилии в деле об убийстве Гандзюк. По его словам, он уже находится в Киеве, где рассчитывает предоставить объяснения следователю Службы безопасности Украины.

Отметим, в конце января отец Гандзюк заявил, что организатор ее убийства Алексей Левин сотрудничал с властями Херсонской области, в том числе с Рищуком.

Сегодня стало известно, что главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства Гандзюк. В Генпрокуратуре также сообщили об обысках по месту его жительства. Планируется, что правоохранители задержат его и доставят в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения.