Заступник голови фракції БПП фігурує в кримінальних провадженнях щодо виборів, - Аваков

За словами Авакова, Березенко - організатор схем

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что заместитель главы фракции Блок Петра Порошенко в парламенте Сергей Березенко фигурирует в уголовных производствах о нарушениях избирательного законодательства на выборах 2019. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью "Зеркалу недели".

По словам Авакова, Березенко - организатор схем.

"Да, фигурирует. Его называют организатором схем. Он - народный депутат, и в отношении него следственных действий проводить нельзя. Но по факту - да, в производствах фигурирует. Тимошенко принесла огромную пачку документов. Там тоже фигурирует Березенко", - сказал он.

Также Аваков рассказал, что сотрудники офиса Березенко в Чернигове "вызвали полицию, потому что к ним заявились представители прессы и стали снимать, как там бабушкам что-то раздают".

"С другого березенковского офиса позвонили сами журналисты и заявили, что им препятствуют в профессиональной деятельности, не пускают туда, где незаконно раздают деньги. И туда, и туда приезжали полицейские. "У вас ордер на обыск есть?" - "Нет". - "Идите". Но и без обыска есть над чем работать. Полиция заходила, опрашивала граждан, фиксировала, документировала, открывала производство", - отметил он.

Напомним, Аваков заявил, что у полиции есть несколько дел относительно "сеток" подкупа избирателей президента Украины и кандидата в президенты на выборах 2019 Петра Порошенко.