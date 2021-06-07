RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Заступника військкому в Тернопільській області відсторонили за хабар у 1,5 тисячі доларів

Автор: Андрій Василюк

Заступника військового комісара в Тернопільській області, якого піймали на хабарі у 1,5 тисячі доларів, відсторонили на час розслідування. Наразі за даним фактом проводяться слідчі дії.

Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування "Захід" у Facebook.

Зазначається, що 5 червня 2021 року правоохоронці затримали військовослужбовця одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Тернопільської області під час отримання ним хабаря у розмірі 1500 доларів США.

"За даним фактом проводяться слідчі дії. Обставини події з’ясовуються. Командувачем військ оперативного командування призначене службове розслідування. На час його проведення військовослужбовець усунутий від виконання службових обов’язків. У разі доведення його вини судом, військовослужбовець понесе покарання згідно вимог чинного законодавства та буде звільнений з лав Збройних Сил України із позбавленням військового звання", - розповіли в командуванні.

Там наголосили, що й надалі всіляко будуть сприяти правоохоронним органам у виявленні та покаранні осіб, які своїми вчинками "ганьблять високе звання "військовослужбовця" Збройних Сил України".

Нагадаємо, раніше в прокуратурі повідомили, що заступника військового комісара в Тернопільській області затримали на хабарі. Він вимагав від місцевого жителя 1,5 тисячі доларів за допомогу в запобіганні строкової служби в Збройних силах України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України взятка