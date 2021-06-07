Військкому в Тернопільській області затримали на хабарі: вимагав гроші за ухилення від служби

Фото: на хабарі затримали заступника військкому в Тернопільській області (facebook.com/vpzhr.gp.gov.ua)

Заступника військового комісара в Тернопільській області затримали на хабарі. Він вимагав від місцевого жителя 1,5 тисячі доларів за допомогу в запобіганні строкової служби в Збройних силах України.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у військовій та обороній сфері Західного регіону.

Заступника військкому одного з районних центрів комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців затримали на хабарі на гарячому. Він отримав від громадянина заздалегідь обумовлену суму. Офіцеру повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч.3 ст. 368 КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудовим розслідуванням кримінальної справи займається територіальне управління Державного бюро розслідування (ДБР) Фото: затримання на хабарі заступника військкому в Тернопільській області (facebook.com/vpzhr.gp.gov.ua)