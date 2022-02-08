Заступника голови КМДА Оленича звинуватили у лобіюванні передачі землі "дочці" "Сбербанку"

У зверненні "Банкомзв'язку" до комісії Київської міської ради з архітектури, містобудування та земельних відносин зазначається, що у "Банкомзв'язку" намагаються відібрати земельну ділянку, яка знаходиться у неї в оренді і згодом здати її в оренду банку, який знаходиться у списку санкцій РНБО.

Ділянка з нежитловими будинками, про яку йдеться, знаходиться на проспекті Академіка Глушкова, 13/2. Як зазначають юристи "Банкомзв'язку", у 1999 році Київрада передала його в оренду компанії на 49 років. У заяві також зазначається, що українське законодавство не дає змоги розірвати в односторонньому порядку договір без судового рішення або низки юридичних обставин, які не настали.

"У "Банкомзв'язку" є обґрунтовані підстави вважати, що суб'єкт подання (проекту рішення на зупинення договору оренди земділянки, - ред.) діє на користь АТ "Сбербанк" - банку країни-агресора, нещодавно перейменованого в АТ "Міжнародний резервний банк", - сказано у зверненні.

Юристи "Банкомзв'язку" розповідають, що у 2018 році Петро Оленич, на той момент директор земельного департаменту, вже подавав Київраді подання на розірвання договору оренди цієї земділянки та подальшу здачу його в оренду "Ощадбанку", проте міськрада не підтримала його. Натомість у 2019 році вона заборонила передавати комунальне майно та землю у власність або користування юрособам із російським капіталом.

У квітні 2020 року "Сбербанк" намагався у Господарському суді Києва домогтися визнання договору оренди "Банкомзв'язком" цієї ділянки незаконною. У результаті в 2021 році суд касаційної інстанції відмовив "дочці" російського банку в позові.

"Банкомзв'язок" просить комісію не підтримувати та не погоджувати проект рішення, внесений Петром Оленичем. У компанії впевнені, що поданий ним проект рішення є незаконним та необґрунтованим.