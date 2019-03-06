Заступника голови Держводагентства затримали на хабарі

Посадовець отримав хабар за підписання договору на здійснення біологічної меліорації водойми

Заместителя главы Государственного агентства водных ресурсов Украины задержали во время получения взятки в 8 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган.

Как отмечается, чиновник, занимая особо ответственное положение, используя свои служебные полномочия, требовал и получил от представителя юридического лица неправомерную выгоду в сумме 8 тыс. долларов за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема - Бучанского водохранилища (84 га), который расположен в с. Гореничи Киево-Святошинского района в Киевской области.

Задержания осуществляли прокуроры ГПУ совместно с прокурорами САП и оперативниками СБУ. Сейчас проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемого, а также готовится ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно данным на официальном сайте Госводагентства, заместителем председателя агентства является Павел Гвозденко, который был назначен на эту должность в июле 2015 года.

Фото: задержание чиновника (facebook.com/LarysaSargan)

РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила схему вымогания неправомерной выгоды в особо крупных размерах, организованной должностными лицами Министерства экологии и природных ресурсов.

Напомним, в феврале правоохранители задержали заместителя главы Печерской районной в городе Киеве государственной администрации за вымогательства и получения взятки.