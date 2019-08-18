Заступницю мера Житомира звинуватили в нанесенні збитків бюджету

Одну з заступників Житомирського міського голови звинуватили в нанесенні збитків бюджету на понад 700 тисяч гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

За даними правоохоронців, перебуваючи на посаді начальника одного з управлінь Житомирської міської ради та розпорядника бюджетних коштів, посадовець уклала заздалегідь збитковий тендер щодо закупівлі медичного обладнання. Сума збитків нанесених бюджету склала понад 700 тисяч гривень.

"Зібравши матеріали, що підтверджують причетність посадовця до вчинення кримінального правопорушення, їй було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу", - заявили у відомстві.

Зазначається, що санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 5 років та з можливим штрафом від 250 до 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Борисполі відбулися обшуки у міській раді. За даними генерального прокурора Юрія Луценка, після обшуків був затриманий перший заступник міського голови, якого підозрюють у вимаганні.

До цього правоохоронці проводили обшуки у Львівській міській раді. Правоохоронці після обшуків затримали начальника управління фінансового контролю Міськради за підозрою в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 8 тис. гривень.