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Заступники Блінкена і Кулеби в Сеулі обговорили вивезення українського зерна

Фото: заступник держсекретаря США Венді Шерман (share.america.gov)
Автор: Артур Родивилов

Заступник державного секретаря США Венді Шерман зустрілася у вівторок у Сеулі із заступником міністра закордонних справ України Дмитром Сеником. Дипломати обговорили, в тому числі вивезення українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу США.

Венді Шерман зараз перебуває з офіційним візитом у Південній Кореї.

За словами офіційного представника Держдепартаменту Неда Прайса, в ході зустрічі Шерман підкреслив тверду і постійну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям неспровокованої агресії з боку Росії.

Заступник держсекретаря представила оновлену інформацію про американську допомогу Україні, включаючи допомогу в сфері безпеки, гуманітарну та економічну допомогу, а також бюджетну підтримку і допомогу в реалізації довгострокових ініціатив.

"Шерман і Сеник також обговорили вплив війни, розв'язаної Росією, на глобальну продовольчу безпеку і зацікавленість Сполучених Штатів в доставленні українського зерна на міжнародні ринки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями російські ЗМІ повідомили, що Туреччина разом з Росією і Україною нібито погодили дорожню карту вивезення зерна з Одеси. Але американське видання Bloomberg розповіло, що Україна не брала в цьому участі.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україну не запрошували на переговори щодо розблокування експорту зерна в Туреччині.

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