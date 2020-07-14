Заступника начальника військового ліцею імені Богуна затримали на хабарі

Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження
Заступника начальника Київського військового ліцею імені Івана Богуна затримали за одержання хабаря. Посадовець вимагав 5 тисяч доларів за вступ до навчального закладу.
Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.
Як повідомляється, за вказану суму заступник начальника обіцяв мешканці Києва зарахування на навчання до ліцею її родича. СБУ затримала посадовця у його службовому кабінеті під час отримання частини хабаря у розмірі 2,5 тисячі доларів.
Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.
Наразі посадовця було поміщено до гауптвахти Центрального управління Військової служби правопорядку. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області на хабарі затримали голову земельної комісії однієї з міських об'єднаних територіальних громад.
Крім того, у Волинській області затримали чоловіка, який за 200 тисяч доларів "продавав" посаду міністра в Кабміні.