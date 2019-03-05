Заступник держсекретаря США почав візит в Україну

У посольстві США візит Гейла називають символом підтримки Україну у протидії російській агресії

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл вечером, 5 марта, прибыл в Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства США в Украине Twitter.

В посольстве подчеркивают, что Соединенные Штаты и другие партнеры поддерживают Украину в противодействии российской агрессии.

"Приветствуем в Киеве заместителя государственного секретаря США Дэвида Хейла! Рады принимать его теперь, в такой важный и решающий момент, с тем, как Соединенные Штаты и другие партнеры поддерживают Украину в противодействии российской агрессии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Хейл будет находиться в Украине с 5 по 7 марта. Он проведет встречи с руководством страны и политическими лидерами, чтобы заверить Киев в неизменной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, он обсудит предстоящие выборы, антикоррупционные меры и вопросы соблюдения прав человека с членами правительства и лидерами гражданского общества, а также возложит цветы к Мемориалу Небесной сотни, чтобы почтить тех, кто отдал жизнь за свободу во время Революции достоинства.

РБК-Украина писало, что спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, который в конце февраля побывал в Украине, призвал Российскую Федерацию освободить украинских моряков.