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Ситник: заступник глави САП надав вказівку детективам не згадувати призвище Гладковського

Новини » Суспільство    24.04.2019 - 18:11
Ситник: заступник глави САП надав вказівку детективам не згадувати призвище Гладковського
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Проблем в частині підписання документів наразі немає

Заступник глави САП, прокурор Максим Грищук надав детективам вказівку не згадувати у матеріалах кримінальної справи призвище Гладковського. Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник під час засідання комітету з питань запобігання корупції, передає кореспондент РБК-Україна

"Що стосується самого розслідування, з моменту реєстрації провадження по сюжету "Бігус-інфо", 26 лютого. з того часу не витребувано жодне кримінальне провадження, по яким ставилось питання про витребовування. Тому фактично йде розслідування тих фактів і на сьогоднішній день нікому підозру поки що не оголошуємо. Зараз пройшло декілька місяців. Підозр ніяких не оголошено. Розслідування триває", - заявив Ситник. 

Так, за його словами одна з вказівок прокуратури була в тому, щоб не називати призвище Гладковського у матеріалах справи. 

"Наскільки я знаю, проблем в частині підписання документів наразі немає. Єдина вказівка, яка була надана - це не писати призвище Гладковського в документах, які подаються в суд. Це було сказано на нараді, яка проводилася прокурором Грищуком", - заявив Ситник. 

За його словами, за весь період роботи НАБУ і САП  було надано аж 10 вказівок прокурорам у справах "Укроборонпрому" та оборонної сфери. 

"За весь період роботи НАБУ і САП  було надано аж 10 вказівок прокурорам по цим справам. Виходячи з того, що така мала кількість вказівок, я думаю що це і є спільна праця детективів та прокурорів", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у розслідуванні "Бігус-інфо" говорилося, що заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, його син Ігор з одним і чинний директор "Укроборонпрому" Павло Букін є учасниками схеми по розкраданню в оборонному комплексі України. 

Тоді в "Укроборонпромі" стверджували, що розслідування містить маніпуляції. А інформація про причетність Гладковського і керівництва "Укроборонпрому" до розкрадань взята з закритих даних кримінальних справ.

На підставі цього 4 березня Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. Також президент публічно звернувся до НАБУ  із закликом розслідувати публікації щодо корупціонерів. 

За 4 роки САП закрила понад 30 проваджень проти детективів НАБУ НАБУ завершило службове розслідування по справі корупції в "оборонці"
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