Уповільнення зростання: що відбувається з курсом долара 3 липня

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 6 копійок до 27,28 гривень за долар. Курс євро виріс на 8 копійок до 30,63 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,96 (26,88 - 2 липня), продажу - 27,28 (27,22 - 2 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,03 (29,92 - 2 липня), продажу - 30,63 (30,55 - 2 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,46 (3,45 - 2 липня), продажу 3,88 (3,86 - 2 липня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 3 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,24 гривень за долар, курс купівлі до 27,21 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 48 копійок до 30,67 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 3 липня довідковий курс на рівні 27,19 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 2 липня (27,16 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,15 - 26,30 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, курс долара різко пішов вгору після того, ввечері 1 липня глава НБУ Яків Смолій заявив, що подав у відставку через систематичний політичний тиск.

Завдяки інтервенціям НБУ курс на міжбанку 3 липня стабілізувався на рівні 27,20 гривень за долар.