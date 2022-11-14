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Замбия требует от РФ объяснений из-за гибели своего осужденного студента на войне в Украине

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Понедельник 14 ноября 2022 17:35
Замбия требует от РФ объяснений из-за гибели своего осужденного студента на войне в Украине Фото: Замбия требует от России объяснений из-за гибели своего осужденного студента на войне (freepik com)
Автор: Дмитрий Браславский

Замбия попросила Россию объяснить, как один из ее граждан, отбывавший тюремный срок в Москве, погиб на войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Замбии Стэнли Какубо, которое приводит издание ZNBC .

По словам главы МИД, Натан Ньиренда учился в Москве, но в 2020 году его приговорили к 9,5 годам лишения свободы.

Замбия выясняет, как именно их гражданин попал на войну в Украину, где погиб 22 сентября. Дипломатов проинформировали о смерти только 9 ноября.

"Правительство Замбии обратилось к властям России с просьбой срочно предоставить информацию об обстоятельствах, при которых гражданин Замбии, отбывающий наказание в Москве, мог быть завербован для участия в боевых действиях в Украине", - заявил министр.

Напомним, что российский ПИК "Вагнера" начал набирать новых наемников, чтобы отправить их на войну против Украины. Теперь вербуют даже заключённых с серьезными заболеваниями.

Также на фоне больших потерь в Украине российская сторона выводит своих наемников из Мали и ищет летчиков.

Вчера стало известно, что боевики ППК "Вагнера" казнили завербованного узника, ранее сдавшегося в плен и якобы перешедшего на сторону Украины.

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