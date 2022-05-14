Заманюють грошовою допомогою. Шахраї вигадали новий спосіб викрадення даних платіжних карток

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв’язку .

Зазначається, що українські фахівці виявили у соціальній мережі Facebook шахрайську сторінку, що імітує ресурс телеканалу "ТСН". На сторінці пропонується взяти участь в опитуванні, перейшовши за посиланням, та отримати "грошову допомогу в рамках соціальної програми ООН".

Після цього, користувачеві буде запропоновано надати персональні дані та здійснити додатковий платіж, в результаті чого дані платіжної картки буде скомпрометовано.