Замана вчинив держзраду у змові з Януковичем, - слідство

Він надав РФ допомогу у проведенні злочинної діяльності на території України

Экс-начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана, действуя в сговоре с экс-президентом Украины, ныне осужденным Виктором Януковичем, совершил государственную измену. Об этом в зале Печерского суда заявил прокурор военной прокуратуры Король Виктор.

Следствием установлено, что Замана, занимая пост начальника Генштаба, вопреки интересам государства, действуя в сговоре с Януковичем совершил государственную измену.

"Он предоставил РФ помощь в проведении преступной деятельности на территории суверенного государства", - сказал прокурор.

По его словам, Замана находился в сговоре.

"Замана, действуя в сговоре с Януковичем, умышленно совершил государственную измену, предоставив помощь РФ в проведении подрывной деятельности на территории Украины", - добавил прокурор.

РБК-Украина писало, что Печерский районный суд города Киева продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему начальнику Генштаба Вооруженных сил Украины Владимиру Замане, которого подозревают в государственной измене.

Напомним, в понедельник правоохранители задержали бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману. Как писало РБК-Украина позже, ему вручили подозрение в совершении государственной измены.

Добавим, генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Замана в течение 2012-2014 годов расформировал 70 воинских частей и обьединений. Луценко подчеркнул, что в этот период Замана лично сократил состав Вооруженных сил Украины больше, чем предусматривалось законом. Также он подчеркнул, что в эти годы произошло уничтожение военных комиссариатов, что заблокировало мобилизации в 2014 году.