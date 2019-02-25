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Суд у справі екс-глави Генштабу ЗСУ Замани продовжив засідання

Новини » Суспільство    25.02.2019 - 20:14
Суд у справі екс-глави Генштабу ЗСУ Замани продовжив засідання
Фото: суд над Заманою (РБК-Україна)

Раніше Замані вручили підозру у вчиненні державної зради

Печерський районний суд міста Києва продовжив розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому начальнику Генштабу Збройних сил України Володимиру Замані, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Раніше адвокат Замани просив надати час для ознайомлення з матеріалами справи та обробки правової позиції.

Нагадаємо, у понеділок правоохоронці затримали колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України Володимира Заману. Як писало РБК-Україна пізніше, йому вручили підозру у вчиненні державної зради.

Додамо, що генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що Замана протягом 2012-2014 років розформував 70 військових частин та з'єднань. Луценко підкреслив, що в цей період Замана особисто скоротив склад Збройних сил України більше, ніж передбачалося законом. Також він підкреслив, що в ці роки відбулося знищення військових комісаріатів, що заблокувало мобілізацію в 2014 році.

 

 

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