Прокуроры специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) предотвратили реализацию масштабной коррупции в Государственной таможенной службе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы САП и НАБУ .

"При процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении двум лицам, пытавшимся назначить на руководящие должности в территориальных органах Государственной таможенной службы для внедрения коррупционных схем подконтрольных им лиц", - сообщили в САП.

Следствие установило, что указанные лица предлагали руководству Государственной таможенной службы Украины 1 млн долларов за назначение своего человека на должность руководителя Львовской таможни, еще 500 тысяч долларов и 200 тысяч долларов - за должности руководителей Волынской и Черновицкой таможни соответственно.

Кроме того, выяснилось, что участники группы обещали руководству таможенной службы половину доходов, полученных в результате незаконной деятельности на таможне.

Благодаря детективам НАБУ и прокурорам САП преступных намерений удалось предотвратить. Двум лицам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.

В настоящее время один человек, который был инициатором преступления, задержан на основании ст. 208 УПК РФ. Следствие продолжается.

Фото: НАБУ и САП предотвратили большую взятку руководству гостаможни (t.me/sap_gov_ua)