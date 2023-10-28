Покушение на Царева и новая помощь Украине от Германии: новости за 27 октября

Война России против Украины: последние новости

Британская разведка отметила, что РФ больше месяца не применяет ракеты Х-101. Это самая длинная пауза с начала войны.

Украинские военные ликвидировали еще 560 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 297680 военных.

Украина вернула домой тела еще 50 погибших защитников.

США не допустят победы России, это может подтолкнуть Китай к войне с Тайванем, - Джонсон

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что США не покинут Украину. Он уверен, что победа России в Украине подбодрит не только саму страну-агрессора, но и Китай по отношению к Тайваню.

Польские механики ремонтируют военную технику ВСУ возле линии фронта

Группа специалистов Польской оружейной группы ремонтирует военную технику, переданную Украине, в непосредственной близости от линии фронта войны.

Их задачей является проверка технического состояния используемой ВСУ техники. На основе этого они принимают решение о дальнейших действиях. Мелкие неисправности они устраняют на месте, большие - в мастерских в Украине, а наиболее поврежденные машины, нуждающиеся в специализированном оборудовании, отправляются на ремонт в Польшу.

В Украине создали дрон-разминировщик, он работает в четыре раза быстрее человека

ST1 – автономный дрон для поиска мин. Он снабжен катушкой индуктивности и сенсорами, позволяющими облетать препятствия на низкой высоте.

Премьер Словакии выдвинул циничное условие для поддержки военной помощи Украине

Роберт Фицо заявил другим лидерам ЕС, что 50 млрд евро помощи Украине должны включать гарантии того, что "средства не будут незаконно присвоены".

РФ хочет добиться в Украине хотя бы минимального успеха для имиджа Путина, - Генштаб Эстонии

Российские оккупанты сейчас пытаются перехватить инициативу и добиться хоть какого-то успеха в Украине, заявил начальник оперативного управления Генерального штаба Эстонии Тармо Кундла.

По его словам, это нужно для того, чтобы создать успешный имидж для диктатора Владимира Путина перед прошедшими в 2024 году выборами.

Уничтожат все очаги сопротивления. В Израиле рассказали о планах на операцию в Секторе Газа

По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, наземное вторжение приведет к очередной фазе боевых действий меньшей интенсивности, поскольку Иерусалим уничтожает "очаги сопротивления" ХАМАСу.

Он также отметил, что, по мнению Израиля, ХАМАС использует генераторы для закачки воздуха в свои сотни километров тоннелей, которые берут свое начало в гражданских районах.

Саудовская Аравия пригрозила катастрофой в регионе в случае операции Израиля в Секторе Газа, - NYT

В последние дни официальные лица Саудовской Аравии решительно предупредили США о том, что наземная операция Израиля в Секторе Газа может стать катастрофой для Ближнего Востока.

Один из сотрудников администрации президента США Джо Байден сказал, что саудовцы, очевидно, не хотят израильского вторжения в Сектор Газы.

Оккупанты говорят о нападении на Царева

На бывшего нардепа Олега Царева было совершено покушение на территории временно оккупированного Крыма, где он проживает. В него дважды стреляли.

Позже источники РБК-Украина сообщили, что покушение на Царева было спецоперацией СБУ.

Германия передала Украине еще один IRIS-T и четыре бронетранспортера

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Он включает еще одну пусковую установку ЗРК IRIS-T, четыре бронетранспортера и другое оружие.